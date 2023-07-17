大陸氣質女神高圓圓與趙又廷結婚9年，婚後育有一女，一家三口的生活十分幸福。近日，有網友偶遇高圓圓與趙又廷帶著女兒在街邊牽手散步，其中，在女兒走在高台準備要下來時，趙又廷展現「爸爸實力」，拉著她的小手，營造出一種飛躍下來的感覺，滿滿的父愛讓網友讚翻。

近日，有網友目擊高圓圓及趙又廷兩人，帶著女兒Rhea於街邊散步閒晃，而相關照片及影片也在網路上流傳，只見相關畫面中，夫妻倆牽著女兒的手，時不時地低頭與她談話，並相當配合的任由孩子擺動雙手、嬉鬧，一家三口模樣十分溫馨。

此外，在相關畫面中可見到趙又廷牽著女兒的手，來到一處高台時，伸手提著女兒的雙臂，小心護著幫她下台階，過後還相當寵溺的摸著她的頭髮，而高圓圓在一旁張開雙臂，看似十分開心的迎接女兒過來。對此，讓網友們也忍不住留言大讚：「真的是顧家的好男人」、「真的幸福的一家三口。」

事實上，趙又廷一家三口先前低調現身機場時，面對大陸媒體以及粉絲跟拍的情況，他先是請保母先帶女兒離開，隨後與高圓圓兩人一同上前與粉絲打招呼，並在臨走前雙手合十提醒粉絲：「跟到這裡就可以了，寶寶在那邊。」讓網友們看了紛紛大讚他的處理方式相當得宜，既保護家人，也未讓粉絲感到不愉快。