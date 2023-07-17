女星徐凱希從《我愛黑澀會》中發跡，後在電影《六號出口》擔任配角，在公司安排下曾參加《超級星光大道》歌唱比賽，並獲得11名的佳績，她近年轉戰主持界，在《天才衝衝衝》從代班主持做到固定主持；她今透露信用卡遭盜刷30萬。

徐凱希今（17）日在Instagram限時動態PO出信用卡公司簡訊通知，對話紀錄中顯示凌晨時有三筆約30萬元的刷卡交易，但因卡片的有效期限輸入錯誤，導致交易失敗，紀錄中同樣的金額刷了三次都失敗，徐凱希也寫下無奈心情：「一個月被盜刷兩次是怎樣，提醒大家千萬不要在購物網站記錄自己的卡號，寧可麻煩一點每次輸入一次，也不要有個資外流的風險」，她補充「盜刷的金額信用卡公司都不會收取的，大家可以放心，只是要一直換卡真的很麻煩」，徐凱希透露就算盜刷者日期猜對了，卡片還是會刷不過，因為她的信用卡額度根本不夠三十萬。

徐凱希透露信用卡遭盜刷30萬。（圖／徐凱希 Instagram）

徐凱希近期在節目上透露和前東家有薪資糾紛，對方還和她借錢周轉：「上間公司承諾我發片，但合約中有非常多狀況，譬如唱了2、30場演唱會，全部沒酬勞，我們反映這件事，老闆就說『我真的很辛苦，為了妳們的未來在鋪路』。」後來她擔心催債會讓對方覺得自己忘恩負義，結果合約結束過1年還是沒收到錢，總共加起來有60幾萬，最後只能走法律途徑，沒想到對方說「那妳就去告吧，反正我脫產了」，連吳宗憲都覺得對方這行為太無賴。