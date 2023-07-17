婦人車輛拋錨卡在路中。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

女警陳俞竹獲報到場，一人將車推到路邊等拖吊業者處置。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄51楊性婦女日前開車外出，不料車子半路拋錨卡在路中央，她無助之下報警求助。女警陳俞竹獲報到場，她不僅沒有叫支援，還獨自一人將轎車推到路邊，令楊婦傻眼直呼「大力士」。據悉，陳俞竹身材健壯，喜愛運動、健身；而有男警透露，轎車通常需要2名女警或體格強壯男警才推的動，而陳俞竹僅一人，也讓男警們都感到不可思議。

日前楊婦駕駛TOYOTA ALTIS轎車行經三民區民族路時，轎車突然熄火拋錨，怎麼發也發不動，雖然楊婦第一時間已經請求道路救援，但拖吊車尚未到達，只能眼睜睜看著車輛一台台從旁經險經過，讓她實在不知所措，只能報警求助。

三民二分局民族派出所員警陳俞竹獲報到場，她思考片刻後，請楊婦先上車打N檔並手握方向盤控制方向，她在車尾獨自一人將車推到路邊。經過數分鐘後，轎車順利推行到路邊，並由拖吊業者將車拖至修車廠，楊婦當下向陳俞竹表達感謝，而全程僅她在後方推車，也不禁讓楊婦豎起大拇指稱讚她是「大力士」。

女警陳俞竹身材健壯，喜愛運動、健身。獨自一人將車推到路邊，也讓男警們都感到不可思議。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

據悉，陳俞竹有運動、健身習慣；有員警透露，轎車一般需要2名女警或體格強壯男警才推的動，而陳俞竹身當時不僅獨自一人推車，還穿厚重防彈衣，讓許多男警都瞠目結舌，感到不可思議。