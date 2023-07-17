統一今年2度發債60億元 7/20發行 20:052023/07/17 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃賣中心表示，統一（1216）112年度第2期無擔保普通公司債，簡稱P12統一2（B30457），發行總額新台幣60億元整，將在7月20日發行掛牌交易，發行期限為5年，固定利率1.55％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 統一超6月營收261.76億元 改寫歷史同期新高 台電今年四度發債 今年發債上看千億 禁財報漂綠 金管會推台版永續揭露準則83家上市櫃2026年先行 #統一 #發債 #櫃賣 #期無擔保普通公司債 #簡稱 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行：完善境外投資者風險對沖工具 12:272023/07/04 財經 00757股價創高、破60元大關 規模也將重返百億元 13:142023/07/14 財經 習近平訪蘇州工業園區 考察科創板第一股 21:422023/07/06 財經 漏開發票注意了 中區國稅局：列優先稽查 11:542023/07/14 財經 純正AI三強 目標價齊創新高 03:212023/07/12 財經 美債行情長債報酬大勝短債 00931B發行價15元最划算 10:442023/07/06 財經 統一獅兆豐主題日大走校園風 總座化身偵探開球 22:132023/07/15 財經 家樂福義大利周登場 統一併家樂福進口商品是強項 20:382023/07/07 財經 《基金》統一投信投資新趨勢講座熱烈報名中 息利雙收訣竅大公開 15:292023/07/04 財經 統一超商發表永續報告書 2030年剩食減半可望提前達標 20:022023/07/06 財經 大立光營收開始加溫 法人：買點浮現 23:242023/07/05 財經 奇美集團與長春、台聚兩集團共設再生能源購售電平台 20:202023/07/10 財經 經典獅象3連戰下月花蓮開打 明天中午線上免費兌票 13:162023/07/10 生活 中職》滿壘沒換代打有原因 餅總為「雙林」缺陣提前做準備 17:442023/07/15 體育 統一美債20年ETF進可攻退可守 還能降波動 11:532023/07/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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