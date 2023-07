第71屆坎城影展,以凱特布蘭琪、安妮華達為首的82名女影人,在《太陽之女》坎城影展的首映紅毯上發起示威,要求男女同工同酬。(路透)

2017年起因多名女性一同出面指控知名製片人哈維.溫斯坦(Harvey Weinstein)性犯罪,歐美掀起「#MeToo」運動,這波熱潮在近期則延燒到台灣,這個運動旨在鼓勵受害者上公開被性侵犯或性騷擾的經歷,讓大家意識到這些犯罪行為的「普遍性」和嚴重性,強調女權、兩性平權的觀念,不少時尚設計師也為此做過許多努力,從剖析父權社會對女性服裝的禁錮,到現在打破兩性框架增加許多性別流動、無性別服飾等,將服裝作為思想的載體,倡議平權、帶給穿著者力量。

Vivienne WestWood於2019年秋冬大秀時,邀請歐美「#MeToo」發聲者蘿絲麥高文走秀。(CFP/林欣儀台北傳真)

Vivienne WestWood服裝風格前衛大膽,該洋裝出自2017春夏系列。(CFP/林欣儀台北傳真)

Prabal Gurung 2017年秋冬大秀,秀上運用多個標語宣揚女權思想,並以「我們不會被沈默」等T恤聲援#metoo。(CFP/林欣儀台北傳真)

服裝的力量是一種不需言語,卻能夠輕易表達穿著者理念的手段,如2018年的金球獎頒獎典禮,原先是百花齊放的紅毯卻一反常態,梅莉.史翠普、潔西卡雀絲坦、艾瑪華森、瑟夏羅南、娜塔莉波曼、凱特布蘭琪、歐普拉溫芙蕾等女星均捨棄華服反而是清一色選擇全黑禮服,響應由三百多位好萊塢影星、編劇導演發起的「Time's Up」組織的活動,聲援#metoo運動,運用服裝的力量「無聲」地抗議性侵害事件。

Dior 2020秋冬大秀現場運用許多霓虹標示,直白地表達其品牌創意總監Maria Grazia Chiuri的女性主義訴求。(CFP/林欣儀台北傳真)

向來熱衷各種社會議題、顛覆傳統的「西太后」Vivienne WestWood,雖然她曾於一次訪問中表示自己不是女性主義者,不過在其職業生涯中,前衛大膽的他總是不斷重新定義「服裝」的框架,強調性別流動的服裝,打破框架擁抱多元,並支持職業婦女、酷兒族群等,另外在2019年的秋冬大秀上,還特別邀請揭露美國大牌製片人性侵案的美國女星蘿絲麥高文(Rose McGowan)等人來走秀,並讓她戴上印有「Angel」字樣的皇冠,以此反諷當前社會問題,把時尚作為一個向社會大眾對話的方式,用他的行動、服裝對抗世界。

尼泊爾裔美國設計師Prabal Gurung,則在2017年秋季時裝秀中設計多款印有「未來屬於女性」、「我們不會被沈默」等T恤,由超模Bella Hadid等模特穿上身走上伸展台,並在2018年秋冬鈕約時裝周的大秀上,邀請發起MeToo運動的活動家Tarana Burke坐在頭牌觀賞大秀,並秀後的Finale環節,讓不同膚色的女模們肩並肩、挽著手,手持白色鮮花一同謝幕,藉此表達女性團結起來更強大的意涵。

Dior創立以來首位女性創意總監Maria Grazia Chiuri,上任後也為品牌注入女性主義元素,曾多次以印有各種標語如「We Should All Be Feminists」、「Why Have There Been No Great Women Artists」T恤主張女權思想,每一季的秀場也都會邀請不同的女性藝術家合作,希望藉此吸引大眾關注相關議題,並透過雜揉現代女性需求、現代審美等至Christian Dior先生經典的「New Look」,塑造優雅女性輪廓之餘,注入堅毅幹練的女性氣質。在歐美me too運動如火如荼之際,Dior 2020秋冬大秀秀場,與藝術家團體Claire Fontaine為品牌打造霓虹燈飾,透過「Women Raise the Upraising」(女性起義)、「Patriarchy = Repression」(父權制-壓迫)等文字,高調呈現多樣的女性主義宣言,呼應設計師Maria Grazia Chiuri上任以來始終專注的女權議題。

★《中時新聞網》關心您,尊重身體自主權!請撥打113、110。