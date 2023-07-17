陳妤及與師弟吳承璟配對成露營CP。（台灣福斯汽車提供）

陳妤及與師弟吳承璟配對成露營CP。（台灣福斯汽車提供）

陳妤及與師弟吳承璟（原藝名吳珝陽）日前參加Volkswagen The T-Family 德藝休旅夏日露營趣 ，兩人笑說這兩天一夜過得超級開心，非常難得有機會能完全忘記都市的紛擾，恣意享受鄉野間的恬靜美好，不過卻因為太放肆大吃，都擔心回去又要開始減肥了。

陳妤及與師弟吳承璟玩射箭。（台灣福斯汽車提供）

陳妤日前出席聯合勸募一日捐記者會時透露，因長達1年沒好好休息，導致內分泌失調，膚質狀況不佳，也因此她當天在露營現場很忌口，不過看到烤棉花糖時，擁少女心的她還是破了功，笑說：「烤棉花糖太療癒了，不吃真的對不起自己。」

陳妤及與師弟吳承璟配對成露營CP。（台灣福斯汽車提供）

談起這一次開車來露營的過程，陳妤說：「我老家在新竹山區，所以我對新竹山路超熟悉，我一個月都會上來兩次左右，因此這一次開到如此大馬力的車，一握到方向盤，就覺得自己像是車神上身，山路會車完全不想減速，超級爽的。」被經紀人狂警告。吳承璟則像是車評，坐在副駕的他講起車子就滔滔不絕，也誇讚陳妤開車很穩，令人很有安全感，根本堪稱車神。

曾參加過《全明星運動會》的兩人，一看到弓箭跟箭靶，就一時興起，來了一場PK賽，只見兩人架式十足，但下一秒，陳妤就不小心太大力，讓箭飛進水池裡，讓她驚呼真是太丟臉了，不過下一刻兩人就像是神射手一樣都射到10分，陳妤立馬吹噓：「我不只是車神還是女后羿呢！」

吳承璟6年前改成藝名吳珝陽，但因多數人都不認識「珝」這個字，總是把珝念錯，更常常寫錯，甚至連「陽」也會寫成「楊」，還有人以為他是算命老師「珝陽老師」，讓他哭笑不得，於是決定改回本名，當陳妤的小師弟重新出發，他苦笑地說：「有邊讀邊，璟不可能再念錯了吧？頂多寫錯而已。」