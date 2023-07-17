「716公平正義救台灣」凱道集會，有民眾頂高溫中暑昏倒，總統蔡英文穿著棒球外套在圓山飯店稱「冷氣還不錯！」民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩痛批，這完全是「朱門酒肉臭」；昨天很多年輕人瘋狂喝水，不管如何就是沒有人撤退，非常讓人感動！「這是年輕人的怒吼」，現場可以感覺到大家對於執政黨的憤怒！
「716公平正義救台灣」凱道集會昨（16）日下午在府前登場，時值酷暑天氣，但許多民眾不畏日曬，踴躍到場發聲，也有民眾中暑昏倒。
民進黨同時間在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問到「總統妳會不會熱？」蔡英文笑回：「冷氣還不錯！」
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩今（17）日接受《中時新聞網》訪問時痛批，這完全是「朱門酒肉臭」。16日很多年輕人選擇在高溫走上街頭，地點就在總統府前面，用怒吼吶喊的方式告訴執政黨。而「我們最想要她聽到的人」，居然在圓山大飯店吹冷氣，還穿棒球外套，不曉得冷氣開幾度？才會穿著棒球外套也不會流汗！
她披露，昨天很多年輕人拿扇子、瘋狂喝水，不管如何就是沒有人撤退，非常讓人感動，希望執政者正視問題。
「學姐」黃瀞瑩強調，「這是年輕人的怒吼」，在大太陽底下，大家願意站在那邊2到3個小時，現場可以感覺到大家對於執政黨的憤怒！
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