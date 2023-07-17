2023年世界藤球錦標賽（第36屆泰皇盃）16日在泰國呵叻府圓滿落幕，中華藤球代表隊此行戰績傳捷報，混合三人頂級賽以並列銅牌寫下隊史紀錄；，D1級（Division 1）三人賽事，女子隊力克勁敵印度摘金，男子隊不敵伊朗以並列銅牌作收，總計帶回1金2銅佳績。

國際藤球總會從2022年開始，力推男女混合賽事，2022年世錦賽辦理混合四人賽，今年則以混合三人賽登場，這項新興項目也成為各國競逐的新目標，混合三人賽制，以2女1男選手組合，替補1女1男，我國以亞運女子培訓隊成員潘若慈、陳曉葳、何凡幼搭配男子好手陶秉業、林銘軒組隊，先在預賽A組以21比10、21比15擊敗比利時，接著8比21、5比21敗給地主泰國，以1勝1負戰績，分組第2晉級4強準決賽。

4強賽中華隊遭遇緬甸，雙方纏鬥3局，我國以9比21、22比20、7比21無緣爭冠，最終和印度並列銅牌，但也締造我國在世錦賽頂級組賽事首次奪牌紀錄。

女子三人賽在D1級一路闖關，先在預賽擊敗印度、美國，以分組第1晉級，接著4強準決賽21比7、21比16力克尼泊爾，冠軍決賽再度遭遇印度，以21比19、21比7順利奪冠。

男子三人賽，預賽踢得順遂，連過德國、沙烏地阿拉伯兩關，以分組第1晉級，但4強賽對上近年積極發展藤球的伊朗，以11比21、11比21落敗，獲得並列銅牌成績。