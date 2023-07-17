鄧振中17日透過新聞稿指出，台美服務業相當開放，我們希望持續協助台灣工程服務、設備維修等中小企業，甚至金融業者等大型企業到美國深耕發展。

鄧振中說，在我參與國際貿易規範的30年經驗中，經常遇到廠商跟他反映，到外國申請服務業執照過程相當煎熬，時常要等很久，有時更遲遲等不到結果。台美倡議服務業國內規章，正是台美基於WTO服務業國內規章的基礎，進一步落實臺美政府對服務業者的幫助，業者將會享有美國政府更透明、更可預測的許可核發程序。

經貿辦指出，世界貿易組織（WTO）2021年12月2日完成「服務業國內規章」談判，包含台美在內的69個會員國將在各自於WTO承諾開放的業別下，適用國內規章原則，為外國服務業者提供公平、透明、可預測的營業許可核發程序。

經貿辦說，台美倡議服務業國內規章，將WTO服務業國內規章適用的範圍，更擴大到台美所有已經對外開放的服務業別。多數服務業者將可在向美國提出營業許可申請時，享有「被告知所須時程及申請案進度」、「主管機關須即時審理」、「任何時間均可提出申請」、「主管機關儘量接受電子化申請及經公證之影本」等優惠，減少服務業者申請過程的時間及金錢成本，更可掌握申請時程，以利業者據以調整投資布局策略。

鄧振中分析，過去國際經貿談判較著眼市場開放，不過從實際案例反省我們也瞭解到，除爭取市場開放外，也要好好檢視進入市場的諸多國內規範。如果只是得了市場開放的承諾，卻缺乏確切打進市場的保證，開放市場的承諾亦無法為民眾帶來實質好處，有時市場的不穩定性，更為業者的投資帶來風險。

鄧振中說，台美倡議服務業國內規章的重要性，正是在市場開放的基礎上，為服務業進入美國市場帶來保證。期待台美雙方可以在這樣互惠的基礎，更加為區域商業帶來繁榮。