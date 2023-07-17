為感謝客戶的支持與肯定，第一銀行特別於7月14日至16日分別在臺北、新竹、臺中、臺南及高雄等地的秀泰影城與威秀影城，邀請逾2,000名高資產貴賓欣賞暑期強檔電影「不可能的任務：致命清算 第一章」；活動當日，許多長期與第一銀行往來的貴賓帶著家屬聯袂出席，其中更有家族企業二代、孫輩成員等一同參與，除了享受電影中驚心動魄的動作場景，與令人回味無窮的故事情節，更利用周末假日找到了與家人團聚的時光，增進代際之間的情感交流。

透過成立高端理財的專責部門、囊括專業且經驗豐富的理財與稅務顧問團隊，第一銀行除了滿足客戶「創富增值」的理財需求外，更舉辦各種知性講座課程或尊榮活動，邀請億級富豪參與並廣獲好評。

第一銀行指出，回顧過去對家族企業服務的經驗，可以發現家族企業若想永續經營，除了必須將企業主心目中的永續願景，經由專業人士的輔助，將經營決策、人才培育、稅務法務、資產管理等議題予以具體落實外，最重要的是維持家族成員間的情感層面。

影響家族傳承成功與否的關鍵，往往家庭成員間的情感維繫，甚至比企業規章運作更具有挑戰性，因此，第一銀行擁有專屬高資產貴賓的財富管理部門，不僅以銀行的金融專業，提供貴賓一站式的全資產整合諮詢服務，在貴賓的生活體驗上，提供維繫家族成員情感的文化活動與貴賓禮遇服務，自詡成為高資產貴賓們的家族辦公室。

第一銀行認為，臺灣的高資產客戶們多為白手起家的中小企業主，也是創造臺灣經濟奇蹟的幕後推手，企業主們如同「阿湯哥」在電影裡的情節，使出渾身解數、破解任務，「將一切不可能化為可能」，為家族累積下可觀的鉅額財富。

展望未來，第一銀行將秉持「就在你左右」的精神，聚焦專業多元的金融服務，協助高資產企業主達成「財富增值、傳承永續」的目標。