依據台驊公告，自1月16日至7月17日期間累計取得長榮海運持股2,700張，每股平均交易價格137.49元，交易總金額3.71億元，其1,700張持股售出前已全數參與除息並於11日公告處分資訊，本次實際新增長榮海運持股總計為1,000張，持股成本98.97元。
迄目前為止，台驊持有長榮海運1,000,000股、金額為9,840萬元，持股分例0.05％。
台驊今日同步公告，自4月26日至7月17日期間累計取得陽海海運持股5,600張，每股平均交易價格58.96元，交易總金額3.3億元，其中4,600張持股全數參與除息，含息後平均持股成本為42.53元，本次實際新增陽明海運持股總計為1,000張，估計交易金額逾4,500萬元。
迄目前為止，台驊累積持有陽明海運22,000,577股、金額為991,126仟元，持股比例0.63％。
台驊表示，對航運市場看法維持不變，取得與處分持股主要為提高公司資金使用效益，並以反向加碼、逢高調節為原則。
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