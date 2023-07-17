繼出清長榮海運（2603）持股、賣出部分陽明海運（2609）後，台驊投控（2636）在短短3個交易日反手逢低加碼買進貨櫃雙雄，今（17）日公告共計砸下逾7億元買進長榮、陽明各1,000張，法人推估，台驊交易總金額近1.5億元。