凱道16日集會訴求居住及司法正義，許多民眾不畏酷暑到場發聲，但也有人中暑昏倒。民進黨同時在圓山飯店開全代會，總統蔡英文穿著棒球外套大進場，有記者問「總統妳會不會熱？」，蔡英文竟笑回「冷氣還不錯！」引發熱議。國民黨立委鄭麗文今(17日)在臉書發文質疑，經濟部日前祭出限溫令？在用餐時段，業者必須將冷氣溫度控制在23度，但民進黨當天全體穿著超厚棒球外套，冷氣是開到幾度？直批何不食肉糜。

「是很耐熱，還是冷氣還不錯？」鄭麗文表示，716集會現場估計有2.5萬人，頂著35度高溫到場支持。更在活動現場大喊民進黨下台，甚至還有民眾在凱道中暑暈倒！但在民眾群起抗議政府時，蔡政府在幹嘛呢？原來是在圓山飯店裡面穿著厚厚的棒球外套，吹著還不錯的冷氣、揮黨旗開全代會！當時記者問蔡英文說「總統妳會不會熱？」，蔡英文還笑回「冷氣還不錯！」有看過這麼不食人間煙火的總統嗎？現在你看到囉！

鄭麗文提到，大家應該還沒有忘記經濟部祭出的限溫令吧？經濟部規定：在用餐時段，業者必須將冷氣溫度控制在23度！那昨天民進黨穿著超厚棒球外套，冷氣是開到幾度呀？16度嗎？應該不會像小港機場一樣又用黑膠布貼住溫度顯示器吧？

「場內場外兩樣情！」鄭麗文直批，民眾在凱道抗議，熱得哇哇叫，甚至還中暑暈倒！執政黨卻在圓山飯店裡爽爽吹冷氣，蔡英文在致詞時表示：民進黨不完美、會犯錯，但是民進黨會反省、會改進，會快速調整。執政八年反省在哪裡？社會住宅跳票、綠能政策跳票，黨員捲入詐騙案只有警告一隻，這叫作改進？

鄭麗文強調，賴清德還好意思在全代會誓師的時候說，他已在牛棚做好熱身、站上投手丘，他有方向、有執行力、意志堅定，「請給我機會，扛起下一個階段的執政責任」！他會帶領台灣穩健前進。「看了真的讓人大笑好幾聲耶，哈哈哈哈哈！確定是在牛棚熱身不是在冷氣房？」

「況且百姓給了蔡EE八年機會了！責任來她有扛嗎？」鄭麗文質疑，賴清德在扛起下一個階段的執政責任時，有要先扛台南88槍和光電的責任嗎？況且賴清德好歹也當過副總統，難道這期間都沒責任？非要等到當上總統才能扛？「古有何不食肉糜，今有何不吹冷氣！」