羅志祥（小豬）將於29、30日在台北小巨蛋舉辦「EVOLUTION」全新世界巡迴演唱會，面對開唱倒數，小豬近期全心投入演唱會彩排，不停練舞練唱，相當拚命！未料今晚（17日）驚傳羅媽因病緊急入院，讓眾親友及小豬的粉絲們都非常擔心；記者稍早去電小豬的經紀人小霜，她憂心透露羅媽瞞著兒子已入院3天，小豬今天練舞到一半才知道這件事，立刻趕回基隆，目前還在醫院裡陪著媽媽。

羅媽因糖尿病併發身體發炎而入院，今第3天指數還是一直降不下來且毫無食慾，但為了不影響兒子彩排進度，羅媽強忍身體病痛，強硬要求身邊親友一起幫忙瞞著兒子，每天都要和媽媽通電話的小豬，這幾天和媽媽聯絡時，發覺羅媽回話時不僅語氣怪怪的，又不讓他回基隆去探望，小豬逼問母親周遭親友後，得知最愛的媽媽竟然人躺在醫院裡，焦急得立刻驅車趕回基隆，陪在羅媽身邊寸步不離，親餵母親吃飯。

距離演唱會不到2周，加上台北站2場演出是小豬全新巡演首站，不僅籌備繁忙，如今還要緊盯羅媽身體狀況，令人擔心他體力吃得消嗎？小霜說：「謝謝大家關心，小豬一定會完美演出，體力絕對沒問題。」和大家相約小巨蛋演唱會上見。