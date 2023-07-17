大陸水利部和氣象局17日18時聯合發佈紅色山洪災害氣象預警，預計17日20時至7月18日20時，廣西南部等地部分地區因發生山洪災害可能性大而發布橙色預警，具體包含如南寧市與轄下良慶區；局部地區發布更可能發生山洪災害的最高紅色預警，具體在廣西崇左市與防城港市下屬的多個縣市。

其他地區也可能因局地短歷時強降水引發山洪災害，其中發布黃色預期的包含廣西與廣東部分地區。例如廣東湛江市轄下廉江市與廣西崇左市、百色市、北海市、欽州市等下屬縣市地區，要求各地注意做好即時監測、防汛預警和轉移避險等防範工作。