三峽區農會今舉辦納涼季開跑記者會，宣布7月22至23日將於台北大學舉辦系列活動，現場有50攤「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」攤販，幫助在地農友推廣。（蔡雯如攝）

三峽區農會今舉辦納涼季開跑記者會，宣布7月22至23日將於台北大學舉辦系列活動，現場有50攤「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」攤販，幫助在地農友推廣。（蔡雯如攝）

夏季炎熱，新北市三峽區的納涼三寶「碧螺春、梨仔筍、蜂蜜」都是夏季消暑聖品，三峽區農會今舉辦納涼季開跑記者會，宣布7月22至23日將於台北大學舉辦系列活動，現場有50攤茶筍蜜攤販，還邀請到知名藝人葉璦菱、MOMO家族到場，另外，農會也與景文科技大學簽定產學合作計畫，共同開發茶創意料理。

農業局指出，三峽區是新北市第二大行政區，三面環山又面向大漢溪河谷平原，因此孕育出許多優良農產品，像是媲美水梨的梨仔筍、綠茶界LV碧螺春、蜜香紅茶和蜂蜜，三峽區農會每年夏季也會舉辦納涼季，今年將於三峽北大舉辦「chill三峽．打納涼！」。

農業局表示，現場有50攤茶筍蜜等三峽優質農特產農夫市集、納涼餐車、納涼微風音樂季，更與三峽在地金海王婚宴會館、鼎上食府及東村餐飲店3家餐廳合作，民眾最低可享8折優惠，品嚐焗烤起司鮮筍、避風塘茶蝦及紅燒豬腳筋燴綠竹筍等納涼三寶製作的創意料理。

另外，納涼微風音樂季也邀請各式團體、藝人表演，現場可品嚐納涼農特產，7月22日起為期1個月，農會將與三峽12位在地小農推出限定最低8折優惠，民眾可至鮮農直賣所（https://www.fresh-farm.com.tw/）訂購。

三峽區農會張永巨總幹事表示，三峽農友朱柏榮在今年全國8縣市評鑑比賽中摘下有機組冠軍，可見三峽口碑不是隨口說說，值得民眾來品嚐；農業局長李玟說，三峽農會非常用心，結合實體商店、網路共同促銷推廣，民眾支持農產之餘，也可到老街體驗藍染文化，感受三峽之美。