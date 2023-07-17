「老濕姬」米砂在Youtube界以拍攝成人內容聞名，後來擔任成人版《魷魚遊戲》監製也引發話題討論，不過去年升格人妻後，鮮少放送大尺度福利照，今年3月更拋出引退震撼彈，社群平台也一度停更，沒想到她昨(16)日突然發出多張近況照，以往亮橘色的秀髮被染成黑色，全新形象讓粉絲驚呼：「暈船了！」

米砂16日發文寫下：「失蹤人口，黑髮回歸！」，同時附上在車內的自拍照，可見當回一般上班族的她，頂著烏黑亮麗的長髮，臉上幾乎沒有上妝，僅塗了紅色口紅提升氣色，並穿了一件白色Tee，接連比出多組手勢賣萌，可愛、清純的模樣融化人心。

照片曝光後，粉絲們感到十分驚艷，寫下：「好有氣質，真的好好看」、「完全變了個人，超正」、「差點認不出來，想說我什麼時候加這個正妹，怎麼沒看過」、「黑髮妹子！（暈船了！）」、「這誰，無敵可愛的」、「好不習慣妳黑髮噢」、「好不習慣黑髮噢」、「感覺黑髮後，變賢慧了。」

事實上，米砂曾大方透露當網紅時，最高月收入約67萬元，因此宣布退出網紅界時，令粉絲震驚不已，對此，米砂坦言許多人認為她不做網紅，不是陷入低潮就是受到打擊，但事實上僅是去年人生有了新目標，因此現階段決定專心當上班族，才未經營頻道，盼粉絲不要過於擔心，感性地說：「網紅就是一個階段的嘗試，也是很好的體驗，我也沒想過這麼多人會認識我、看我的影片。」