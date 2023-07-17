潮州警分局表示，將持續加強取締，今年至今開出63件罰單，當中行駛禁駛道路32件最多。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東沿山公路185線、185甲線及潮州鎮興美路等路段，時常有砂石車等大型車輛出沒，但依法規定，185線周日禁駛砂石車，185甲線則周六、日禁駛，不過近日有民眾反映「很多砂石車偷跑」，為此，潮州警分局表示，將持續加強取締，今年至今開出63件罰單，當中行駛禁駛道路32件最多。

據了解，砂石車雖然可以行駛在沿山公路185線、185甲線及潮州鎮興美路等路段，但依法規定，185線周日禁駛砂石車，185甲線則周六、日禁駛，不過近日有民眾發現，「有很多砂石車偷跑」，因擔心會造成交通事故，而向警方檢舉。

對此，潮州警分局指出，為降低大車違規事件及肇事件數，在沿山公路185線、185甲線及興美路等路段，特針對「違規停車」、「行駛管制區」等交通違規項目展開執行取締大型車輛交通違規專案勤務，並運用活動地磅檢視車輛是否超載，詳加攔查舉發各項違規。

警方統計，今年至今，已取締砂石車行駛禁駛道路32件、違規超速9件、未依規定使用專用車輛4件、闖紅燈2件、違規停車1件、未依規定變換車道1件、超載1件、號牌污穢2件、領有普通駕駛執照駕駛營業汽車1件、貨物滲漏4件、未依規定使用行車紀錄器4件、未依規定於車身標識2件及其他交通違規件，共計63件。

警方呼籲，大型車駕駛勿心存僥倖、任意行駛車輛，應隨時注意視野死角有無人車，多加禮讓並減速慢行，也請機慢車騎士及行人，遠離大型車輛的「視野死角」及「內輪差」範圍，拒絕成為道路隱形人。