結婚21年的曾雅蘭與侯昌明是演藝圈的恩愛夫妻檔代表之一。誰料，曾雅蘭近期才傳出身體出狀況，而有意半退休，今(17)日稍早更在社群上透露自己被網友留言酸：「整型整到認不出」，而她也對此發聲回應了。

曾雅蘭平時用心經營社群，時常在其上曬出自己的工作花絮與生活點滴，昨(16)也發文分享自己與老公侯昌明互動的甜蜜故事。誰料，在貼文中一併曬出的照片，卻遭到不少網友酸言酸語的寫下如「整型整到都認不出來了」等類似字句。

對此，曾雅蘭除了在底下留言回應：「有差這麼多？我最近真的沒有做醫美，我多打了鼻影。」此外，今日稍早也再度更新一則長文，透露：「做過什麼微整都是公開透明，大概1年進一次醫美，也大多都是代言推薦才做該項目都找的到。」解釋拍照會因妝、角度、光線的不同而有不一樣的感覺。

曾雅蘭也在文中透露自己為此事找侯昌明訴苦時，對方寬慰曾雅蘭的回答，指出：「唉呀！不用太在意啦！你看YT一堆女生化妝前化妝後差更大，你真的還好啦！」曾雅蘭也於文末中強調：「女為悅己者容！」認為自己喜歡開心最重要，並且要珍惜每一天漂亮的自己。

事實上，今年3月曾雅蘭曾發文透露健康亮紅燈，指出：「去年因生病身體無法負荷，停了近一年，幾乎完全沒辦法運動，四處求醫該做的大大小小的檢查全都做了，完全找不到病因。」並坦言：「親身經歷後才知道找不到任何原因，症狀痛苦卻沒辦法醫治的難受及沮喪感，更讓我一度絕望。」希望自己能放鬆保持愉快的心情，一步步調整自己，以保持健康的身體。