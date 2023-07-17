19世紀延續上世紀的啟蒙思想，以及緊接而來的工業革命、第一次世界大戰爆發女權運動掀起序幕，同時也加速女裝的現代化進程，1910年以帽子店起家的Coco Chanel，於1913年推出首個「運動褲裝」後，顛覆當時的女性傳統服裝框架，除拋棄馬甲、束腰強調舒適的穿著體驗外，還加入男裝元素組造全新的女性服裝風格，不過在20世紀初期女性除運動外不能在正式場合穿著褲裝，在1932年擁有美國、德國雙重國籍的女星瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich），便曾因穿著長褲現身巴黎街頭而被逮補。

Saint Laurent的「吸菸裝」（Le Smoking）。(摘自IG/林欣儀台北傳真）

而在1966年聖羅蘭先生推出「吸菸裝」（Le Smoking），其剪裁來自當時上流社會男性在晚宴結束後，脫下燕尾服進入女性不得進入的吸菸室時的輕便裝扮，推出當時正值第二波女性主義（1960-80年代）期間，這無疑是對仍舊保守的社會投下一枚震撼彈，但此舉引起各路傑出女性共鳴，以行動表示對聖羅蘭先生的支持，因此這套擁有俐落合身的剪裁，搭配肩線、前胸、腰身共構的完美三角比例，成為品牌最具代表性的服裝輪廓，同時也燃起女性時裝革名的硝煙。

Giorgio Armani於1980年代創造出「Power Suit」直至今日仍是品牌重要元素，2022秋冬品牌還推出變型版。（摘自Giorgio Armani IG/林欣儀台北傳真）

GIORGIO ARMANI 2023秋冬女裝系列，仍可見到「Power Suit」廓形。（Giorgio Armani 提供/林欣儀台北傳真）

到了1980年代，在二戰後經過一段時間的休養生息，全球經濟漸趨穩定，同時也使得更多女性走入職場，職業女性的地位迅速上升，甚至與男性在同樣的位子上相互競爭、進入管理職，因此能夠像爭領導權是的服裝需求油然而生，Giorgio Armani先生於1976年從男性西裝延伸製作的「Power Suit」誕生，強調肩部線條、下身則呈現寬鬆垂墜感的褲裝線條，搭配寬大的翻領設計、沈穩的色系搭配，簡潔俐落地勾勒出女性權威形象。

Max Mara的101801系列自1981年問世至今仍舊熱銷，圖文美國歌手Theo Kogan身穿101801大衣。（Max Mara提供/林欣儀台北傳真）

同樣為職場女性打造俐落職場形象的還有Max Mara，由設計師Anne-Marie Beretta 在1981年打造的101801，至今仍是品牌熱銷款式之一，其設計比例適合各種身型的女性，搭配內斂的駝色，不論是褲裝、裙裝、球鞋、高跟鞋都百搭，只要內裡換件單品能夠一次滿足職業女性上班、約會甚至是晚宴需求。

瑪丹娜在1990年演唱會所穿的Jean Paul Gaultier 「尖錐胸罩」，張狂的輪廓打造女性戰袍。（CFP/林欣儀台北傳真）

除上述的實用路線，在同一年代Jean Paul Gaultier創造出放到現在仍舊前衛的「尖錐胸罩」，這件單品於1984年誕生，並因瑪丹娜在1990年演唱會所選穿該單品，因此成為品牌最標誌性的設計之一，其設計風格大膽、張狂，透過異材質的運用凸顯女性線條，追求自由挑戰當時對與「美」的框架，而在80年代後期，原就深切關心LGBTQ+議題的他，開始強調「無性別服飾」，打破男女服裝壁壘期盼大眾擁抱多元性別觀念，男女服裝漸漸合流，漸漸衍伸至現今你我所熟悉的多元時尚風格。