總統和立委大選將在明年1月13日投票，新北地檢署為落實民主選舉的公平與公正，除了積極辦理反賄選宣導，全面查賄和防制暴力外，新北地檢署檢察長余麗貞今與新北市警察局長廖訓誠、新北市政風處長尹維治一同揭牌「查察賄選及暴力執行小組」，宣示查緝賄選、防堵選舉賭盤和假訊息介入選舉的決心。

余麗貞表示，本次選舉至關重要，攸關國家長治久安，本署業已舉辦期前策略會議，會中要求各機關應遵循法務部「選舉查察工作綱領」，尤其加強防制「選舉賭盤、境外介選及假訊息（深偽案件）」等不法行為，使選舉公正、和平、乾淨落幕。

余麗貞說，法務部正在研擬新增有關「選舉賭盤」、「境外介選」的檢舉獎金，希望民眾踴躍檢舉，淨化選舉風氣，新北地檢署今也收到4件相關選舉不法情資，均已由檢察官指揮警調人員深入追查中。