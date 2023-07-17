新北市1名36歲黃姓女子與33歲越南籍阮姓女子，2人因缺錢花用，租下中和區中正路的套房從事性交易，2人為吸引客人上門，以敢秀敢玩還可3P做為號召，不僅提供預約還有加值服務，警方日前持搜索票破門進入，逮黃女及預期居留的阮女，查扣不法所得20萬，依妨害風化、入出國及移民法偵辦。

警方日前持搜索票破門進入，逮黃女及預期居留的阮女，查扣不法所得20萬，依妨害風化、入出國及移民法偵辦。（翻攝畫面）

據悉，黃女與阮女認識1年多，因彼此個性處的來，因此成為閨蜜，但黃女因支出大於收入，導致欠下債務，又沒有一技之長，於（7）月初租下套房出賣肉體賺錢。阮女原本在工廠工作，因為錢賺不多不想回國，因此逾其居留跟著黃女下海賣淫，由黃女在各大論壇及網站，張貼色情廣告攬客。

2人為了希望能多招攬客人，以每小時2500全套服務，另外只要加值500至1000元，就可提供口爆等各種服務，還可以與2人一起3P，吸引不少老司機前來光顧，在短短的2周，2人就各賺10萬多元。

警方日前接獲情資，新北市中和區中正路疑似從事性交易等情事，中和分局隨即組成專案小組埋伏蒐證，並向臺灣新北地方法院聲請核發搜索票。專案小組於14日晚間18時許持搜索票破門進入，查獲逾期居留33歲的越南籍阮女，及 36歲黃女等2人疑似從事性交易工作，現場查扣不法所得20萬。全案依妨害風化、入出國及移民法偵辦。