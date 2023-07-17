大愛電視《搜尋者》眾演員為宣傳戲劇不遺餘力，日前分別上了《歡樂智多星》、《命運好好玩》與《綜藝大熱門》等節目，陳明真、雷洪與王中皇在《歡樂智多星》節目中答題躍躍欲試，其中一題拼「伏特」的英文單字，6個參賽者當中只有雷洪答對，讓全場驚豔讚歎。陳明真則善用智慧，在資格賽中表現亮眼，並以積分最高進入魔王挑戰賽。

《搜尋者》演員蔡阿炮、雷洪、馬力歐參加《綜藝大熱門》宣傳。（大愛台提供）

陳明真與雷洪另在《命運好好玩》節目錄影時暢談婚姻話題「幸福婚姻靠努力？珍惜才有好日子！」雷洪在《搜尋者》與現實中都擁有多段感情，不同的是，雷洪劇中飾演的「張敬台」中年被妻兒斷絕關係最後淪落到街頭，他本人在演出《搜尋者》後痛改前非，他開玩笑說現實生活中的自己現在是「妻管嚴」，其實是不好意思說「愛」。

雷洪、陳明真上何篤霖、陳亞蘭主持的《命運好好玩》宣傳《搜尋者》。（大愛台提供）

雷洪說遇見了讓他想一直走下去的伴侶，老婆的貼心舉動都讓他感動不已，舉凡跟工作有關的行程、健康檢查與飲食狀況…等生活提醒，老婆會幫他寫好紙條貼在冰箱上，讓雷洪覺得如果有一天這些碎碎念不見了，就要煩惱痛苦了。

陳明真抱著「活到老學到老」的心態，跟著雙胞胎兒子一起學東西，為了要幫他們親自準備三餐，她去上西餐課與烘焙課程還拿到兩張證照，最近希望能跟兒子有話題而去上英文課，陳明真認真學習的心態卻讓孩子說「媽媽妳不要那麼認真」。

陳明真看到劇中吳昆達詮釋的思覺失調症個案印象非常深刻，因為她在一旁邊看邊偷偷掉眼淚，透露自己也想挑戰精神異常的角色，如果未來有機會演這樣反差大的角色會很有挑戰性，她也在節目中隨即表演一段精神疾病患者的眼神。雷洪則說自己可以嘗試演BL劇本，對象是男女都不排斥，並說「畢竟演員就是要與時俱進」。

蔡阿炮、雷洪、馬力歐一起到《綜藝大熱門》宣傳，蔡阿炮在節目中提及當年入圍金鐘獎就是馬力歐坐在旁邊，結果馬力歐得到了男配角獎，拍《搜尋者》蔡阿炮跟馬力歐有精采對手戲，相互較勁飆戲相當過癮。

蔡阿炮認為自己的演藝事業30多年來都在起起伏伏，雖然疫情時期兩年沒有通告，但因為先前起伏多所以自己看得很淡，卻也因為沒有通告所以開始做起斜槓事業設計高爾夫球相關產品，並申請專利雙頭水壺，雖然很可愛但也因為不實用而沒有太大的成績起色。其實蔡阿炮曾參加警察廣播電臺的作詞比賽，在幾百人中獲得第4名，當時警方還指定採用他的歌〈全民的正義〉作為官方指定曲。馬力歐則希望自己能再一次入圍金鐘獎，並再多增添一個女兒，希望能夠陪伴她到18歲。