近期台灣再啟討論兩岸服貿談判等話題，民進黨總統參選人賴清德稱「不應該再次接受走向大陸的回頭路」，同時台灣也有人擔心重啟兩岸服貿談判會導致台灣過度依賴大陸市場，民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨總統參選人侯友宜則支持重啟服貿。對此，前台北市議員「呱吉」邱威傑17日就表示，「柯文哲選擇服貿這件事情，他是一個非常聰明的論述，我不會說他是對的，而是『很聰明』，因為這件事很抽象」，引發討論。

「呱吉」邱威傑17日在網路節目《豈有此呂》EP49的預告片中表示，「我覺得柯文哲在過去這半年，他基本上在很多議題就採取相對比較極端的立場，他現在在為自己找出一個合理的戰場，舉例來說服貿就是一個」，邱威傑直言，「我們可以看到，賴清德在服貿這個議題出來之前，是在講私立大學的補助，雖然這兩個議題看起來差很多，但他們想要講的點都很像」。

邱威傑最後更說，「他們就是想要跟年輕人說，『我想要改善年輕人現在所面臨的問題』，只是他們提出來的解方不太一樣，柯文哲選擇服貿這件事情，他是一個非常聰明的論述，我不會說他是對的，而是很聰明，因為這件事很抽象」。