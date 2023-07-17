國民黨籍花蓮立委傅崐萁上月遭資深媒體人指控在餐敘壓頭強吻的性騷案件，國民黨今公布處理結論，指出雙方當事人各執一詞，且查無實據，將依規定函請主管機關處理。傅崐萁今在臉書發文闡述等待調查期間的心情，認為無端指控不僅對他，更是對其家人的煎熬，更痛批「性騷案」就是NCC陳耀祥與鏡傳媒裴瑋合謀圍魏救趙、混淆視聽、暗渡陳倉！

傅崐萁6月3日遭董成瑜指控在2014年的某次餐敘尾聲，突然站起來，抱住她的頭親她，消息曝光後，傅隨即發聲明指自己從政20年未傳緋聞，珍惜家庭，他尊重支持性別平權，若有任何性騷擾情事，請依法提出告訴，國民黨則啟動調查。

國民黨性騒擾申訴處理委員會前後共4次會議與7次訪談相關當事人，認為雙方當事人各執一詞，也查無實據，加上並非任何一方之雇主，既無管轄權也無明確佐證，依《性別平等工作法》及勞動部公告的相關規定，將全案函請主管機關台北市政府處理後續。

傅崐萁遭指控性騷後便沉寂一段時間，靜待調查結果，如今真相大白，他也在臉書宣洩情緒表示「這40天無端的指控，不只是對他，更是對其家人的煎熬」，感謝這段期間關心他的每一位好朋友。

他發文直指，人在做天在看，他一直以來就是正藍戰將，更是強力監督NCC及鏡電視申照上架案，卻在「Metoo」資訊充斥真假虛實之際，受到抹黑指控，直至鏡電視更換董事長、上架火速過關及性平調查結出爐，才讓和社會大眾恍然大悟，了解真相與目的。

傅崐萁認為，揹負400餘條毀謗名譽官司的壹周刊，最強勢血腥的狗仔偷窺媒體「高層」，怎麼可能遭受性騷可以隱忍9年，且事實證明，爆料後短短幾天內鏡電視換董、上架86台，NCC火速強行過關，他明天上午將在立法院說明鏡傳媒與NCC的勾結與策畫安排。

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