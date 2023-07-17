凱道16日集會訴求居住及司法正義，民眾不畏酷暑到場發聲，也有在野黨政治人物上台發聲。其中立委王婉諭發言時，左打綠右批藍，最後猛轟柯文哲，當場直接被台下噓爆。有網友揪出王婉諭自PO講稿，與她實際發言批綠時，竟將「蔡英文總統」5字消音，PTT鄉民笑虧「自我審查！」

粉專「尚書大人真機靈」16日分享他到現場的觀察指出，王婉諭上台講話，左打綠右批藍，最後猛轟柯文哲，當場直接被噓爛，台下更是不給面子高喊要她下台。「這個我就噓得可大聲了，因為真的很白目！」

「老實講，我覺得她說得很好，不過我比較好奇，她為什麼遇到蔡英文會自動刪除？」有網友PTT八卦板討論串指出，王的FB有貼她716的講稿，節錄其中唯一提到蔡英文的一段：「在民進黨蔡英文總統執政下，居住正義幾乎變成髒話、幹話、笑話，選前的居住正義，選後變成影響經濟，這不是欺騙選民，什麼才是欺騙選民！」講稿是這樣寫的，但實際上她現場講的是「在民進黨執政下，居住正義幾乎變成髒話」。

該網友直呼「『蔡英文總統』5個字，在她低頭看完稿後就從嘴巴裡消失了！」粉專「興趣使然的路人」形容，昨天王委員一講到這邊，就突然出現不自然抽搐，然後「蔡英文總統」就硬生生的被消音了。質疑難道這五個字比之後出現的話還要糟糕嗎？為什麼需要把它消音呢？

PTT鄉民表示「就縮起來了啊XD」、「不然勒，難道小綠能嗆女皇喔？」、「求生本能啊，可以罵民進黨，不能罵蔡」、「你想害她被查水錶？做人厚道一點」、「想到自己的未來，也是該如此」、「自我審查，笑死」、「超可悲，在野黨整天檢討在野黨」、「果然是附隨組織」。