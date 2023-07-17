據大陸中國科學院官網公告，近日該院古脊椎動物與古人類研究所科研團隊應用CT掃描和3D重建等一系列新技術，從周口店第15地點的哺乳動物化石中識別出一塊人類頂骨，這是近50年來在周口店遺址首次發現的人類化石。

據《快科技》報導，這項新的發現是繼1973年周口店第4地點發現1枚牙齒化石之後，50年來首次在周口店遺址區域發現的更新世人類化石。

周口店第15號地點發現的人類頂骨化石。左：頂骨化石外側面觀；右：周口店直立人頭蓋骨模型頂面觀，標示頂骨化石位置。（圖／快科技）

報導說，在過去的近100年的時間裡，周口店第1地點發現的直立人化石備受全球學者高度關注，成為探索人類演化的最重要的研究材料。

遺憾的是，這批重要的直立人化石連同山頂洞發現的人類化石在第二次世界大戰中丟失，只剩下保存在瑞典烏普薩拉大學（Uppsala Universitet）進化博物館的1921年和1923年試掘獲得的4枚牙齒，以及中共建國後發現的屈指可數的8枚牙齒、2塊肢骨碎片、一塊額骨和一塊枕骨碎片。

周口店北京人遺址發掘過程中，共出土可鑒定標本上萬件，其中包括近4千件石製品與數千件動物骨骼標本。（圖／中新社）

報導說，新發現的標本呈黃褐色，已完全石化，其骨壁厚度、曲度和尺寸可與周口店直立人頭蓋骨的右側頂骨大致重疊。

民眾在位於北京市房山區的周口店北京人遺址博物館參觀。周口店北京猿人遺址於1987年被列入「世界文化遺產」。（圖／中新社）

該化石的發現，使得周口店遺址新增一處人類化石地點。周口店第15地點距離第1地點70米，該地點發現於1932年，1934-1937年進行了系統性發掘，出土了大量石器和哺乳動物化石，年代為中更新世晚期，距今約20萬年左右。

報導表示，迄今在周口店第1地點發現的人類化石年代大約50萬年前，被歸入直立人。此外，在山頂洞和附近的田園洞發現3-4萬年前的人類化石，屬於早期現代人。而處於中間階段的人類化石僅有第4地點的一枚牙齒。

北京市房山區的周口店北京人遺址博物館展出北京猿人考古成果。圖為展出的北京人頭蓋骨模型。（圖／中新社）

周口店第15地點人類化石的發現，將有助於通過比較解剖學和分子生物學深入研究這個區域的人類演化，為探討中國古人類的演化模式提供重要和關鍵的標本材料，實證百萬年來的人類演化史。