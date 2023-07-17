北市一名醫師娘發現丈夫與牙醫診所女助理發生婚外情，女助理還為他生下1女，而丈夫不僅金援小三，還提供房車給母女2人，讓她氣炸怒向小三提告求償500萬元。而人夫出庭時也坦承每月給小三8萬元生活費，稱「這是我的小孩，如果不負擔費用，還是人嗎？」，法官認為小三侵害正宮配偶權，判賠200萬元，可上訴。

據判決書指出，醫師娘控訴，小三於丈夫所開設牙醫診所擔任助理，利用職務之便與丈夫交往多年，並生下1女，還要求丈夫提供名宅、名車給她們母女，甚至與丈夫前往各國城市，丈夫也時常前往小三住處，2人如夫妻一般，小三行為已不法侵害她的配偶權，致其精神上受極大痛苦，因此提告求償500萬元。

法庭審理時，小三辯稱，是因工作而與人夫出差診療，非出國遊玩或行苟且之事；而自己是靠家人援助照料女兒日常生活，人夫是從去年12月26日起開始共負扶養責任，至於正宮指控接受餽贈、慶生等均非事實。

而人夫出庭時證稱，他每個月給小三8萬生活費用，另外還花3萬請一個人照顧家裡，「這是我的小孩，如果我不負擔費用，我還是人嗎」。

法官認為，小三於人夫婚姻關係存續中，與其發生性行為，並因而懷孕產子，迄今仍往來相當頻繁及密切，依社會一般通念，小三所為已不法侵害正宮配偶權，審酌雙方學歷、身分地位等一切情狀，判小三須賠償200萬元，可上訴。