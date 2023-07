Air India (AI) flight from Maharana Partap Airport in Udaipur (UDR) to Delhi (DEL) made an emergency landing back at UDR.#AI470 #AirIndia #AI #Airbus #Udaipur #Delhi #Explosion #Emergency #Aviation #India #Avgeek #Aviationdaily #News #AirbusA320https://t.co/xgbBdUUlPt pic.twitter.com/omAC70OHfZ