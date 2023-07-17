「公平正義救台灣遊行」16日下午登場，許多民眾走上街頭向民進黨發出怒吼，但因民眾黨總統參選人柯文哲日前曾表態，若當選將找此次活動主辦人之一的黃國昌當法務部長，因此這場活動也被認為是幾人合作的起點，甚至直接被當成柯文哲的場子。對此，前立委沈富雄17日就表示，「我假定這個場是明年大選的6個月前的縮影，這個是初步的彩排，材料夠了就是這些，但每個人都在角力，就看接下來剩下的6個月誰能成長多一點」，引發討論。

沈富雄17日在廣播節目《POP大國民》中表示，「從16日的聚會到現在為止，目前沒有什麼重大事情，還有它的整體能量不如預期，所以沒有去撼動到執政黨，這背後有很多原因」，沈富雄也提到，「比如說挑的主題，怎麼會挑個『司法正義』和『居住正義』？其實台灣現在不正義的東西很多，而且隨便挑幾個都比這兩個重要，但這兩個是朗朗上口」。

沈富雄最後更說，「而16日去蹭這個場面的三個可能的總統候選人，有人提了六大主張、有人放了三支箭，但卻沒什麼印象，因為很模糊，而且跟過去沒什麼兩樣，三個人之間也沒什麼不同，所以這兩個硬湊的不正義，就注定了16日的場不熱烈，激不起熱情，我假定這個場是明年大選的6個月前的縮影，這個是初步的彩排，材料夠了就是這些，但每個人都在角力，就看接下來剩下的6個月誰能成長多一點」。