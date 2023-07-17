與女沙雕師「松木由子」合影留念。（張麥斯提供／李京昇苗栗傳真）

苗南海地景藝術節日前熱鬧開展，在通霄、苑裡2個展區共有30件國內外藝術家，創作的大型地景及裝置藝術創作，吸引大批民眾爭相拍照打卡。今年特別邀請來自日本的女沙像雕刻家松木由子，在通霄海水浴場現場創作「聽海悄悄話」，17日起正式對外開放欣賞，主辦單位邀請大家來欣賞保存不易有期間限定的沙雕創作。

位於苗栗縣沿海的通霄及苑裡地區，擁有豐富的海洋生態資源以及沿海漁港文化，縣府睽違1年再次與台電通霄發電廠聯合舉辦2023苗南海地景藝術節，也隆重邀請了來自法國、保加利亞、塞浦路斯3位國外藝術家，與國內藝術家們進行不同文化的工藝對話，讓國內外及在地藝術家藉此交流激發出更有趣的創作成果，讓苗南海地區成為苗栗藝文旅遊的新景點，展現慢活城市特色之美。

今年更特別邀請日本唯一女沙雕師「松木由子」跨海來台創作，現場創作出長4公尺、寬3.5公尺、高2.5公尺的沙雕作品「聽海悄悄話」，也為藝術節更增添多元藝術氣氛。

寄居蟹是目前最夯的藝術品。（張麥斯提供／李京昇苗栗傳真）

當地攝影家張麥斯說，每個藝術品都別具特色，不過在通霄海水浴場內的地景作品中，以頭頂台電標誌安全帽的寄居蟹最夯，是網紅打卡熱門景點。

他提到，松木由子的沙雕作品，就在這寄居蟹附近，他也特地拍攝沙雕跟海水浴場的景致，相當搭配，也因為沙雕創作保存不易，如果有機會欣賞到，絕對非常值得。

今年苗南海地景藝術節以「關於。海」作為活動主題，海洋是地球非常重要的資源，了解海並保護海也是所有人需要肩負的責任，藝術家以「海」為創作主題每件作品注入了對海的關懷與尊重，將藝術品走出美麗的展覽館中，以大自然作為背景讓作品漫舞在其中。

作品主要分布在苑港濱海公園及通霄濱海遊憩區等處，參與的藝術家有謝棟樑、陳齊川、余燈銓、廖述乾、王秀杞、許文融、楊柏林、林進川、潘守誠、謝東哲、施力仁、黃輝雄、林文海、孫業琪、賴銘傳、廖迎晰、王偉權、吳建福、葉竹修、余敏慈、彭木辛、邱晨悦、李睿紘、陳清海、劉梅玉、邱欣儀、策展人邱泰洋、保加利亞的莉莉亞．波蜜可娃（Liliya Pobornikova）、塞浦路斯的克里斯托．蘭尼第斯（Christos Lanitis）、法國的哈維爾．岡薩雷斯（Xavier Gonzalez），希望通過藝術裝置作品將對大自然的景仰傳遞給大家。

此外，苗南海地景藝術節除了欣賞藝術作品，還安排了有趣的活動要讓大家參與，有以「海風」為舞台主題的假日藝文演出，以及藝文小旅行要帶領大家領略苗栗文化之美，還有假日市集小舖讓大家有得吃又有得玩。