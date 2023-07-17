高雄苓雅區的知名剉冰店傳出疑似食物中毒事件，有一名黃姓女網友爆料上周買了該店剉冰回家，家中11人吃完後卻出現腸胃不適狀況，甚至小孩子還拉血便，經高雄市衛生局也在冰品驗出沙門氏桿菌陽性。對此冰店老闆今日出面表示，「我也吃到拉肚子」，懷疑是冰塊出問題。

黃女在PTT爆料表示，12日當天家人去知名冰店購買外帶冰品，總共購買了7至8碗的八寶冰，大概半夜12時許小舅先出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，黃小姐的大兒子隨後也出現相關症狀，而小兒子最為嚴重，出現血便狀況。後續也有10多名受害者指證，吃完冰品後出現不適，也有小孩因腎衰竭進入加護病房救治。

根據《東森新聞》報導，冰店老闆受訪表示，認為是那天的冰塊有問題，還說他自己也吃到拉肚子，直到在衛生局上門調查，才知道事件經過，懷疑是冰塊出了問題，將向冰塊廠商廠商求償。

高雄市衛生局表示，衛生局於13日至17日陸續接獲醫院通報民眾吃冰後身體不適疑似食物中毒案件，累計就醫人數共11人，其中有4人持續腹瀉等症狀收治住院，目前症狀均已緩解，尚有2人住院治療中。衛生局人員14日當場抽驗8寶冰品、刨冰清冰食品檢體及刨冰器具塗抹拭子環境檢體，目前8寶冰檢體已檢驗出沙門氏桿菌陽性，該檢體也檢出金黃色葡萄球菌（菌量未超標）、大腸桿菌等菌體。

衛生局當日稽查時發現，冰店地板破損且髒污不潔、垃圾桶未加蓋、未依法完成食品業者登錄、未有食品從業人員體檢紀錄等多項衛生缺失，已責令業者停業1周至7月21日並確實改善；屆期業者若未依法改善者則依同法44條第1項規定命其歇業或停業並處新台幣6萬元以上罰鍰。