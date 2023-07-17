2024總統、立委選舉將於明年1月13日舉行，民進黨趕在全代會前夕完成所有區域立委提名，共提名及徵召69人，其餘4席與他黨合作及保留合作空間。副總統賴清德今晚表示，他將率領跨黨派、跨世代、跨領域的民主大聯盟強棒候選人，贏得總統勝選、國會過半的目標！

賴清德在臉書表示，2024總統及國會大選，是攸關台灣未來前途、民主繁榮的一戰。身為黨主席，同時也是民進黨總統候選人，他承諾，他將延續蔡英文總統的好成績，代表民主進步黨光榮上場，並率領跨黨派、跨世代、跨領域的民主大聯盟強棒候選人，贏得總統勝選、國會過半的目標！

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他說，民進黨這次特地使用AI 科技，融合台灣每個縣市的地方特色，製作這次各縣市民主大聯盟的立委候選人圖卡，打造獨一無二的台灣隊。台灣要繼續前進，需要國會過半 的力量來支持，他要請每一位「 Team Taiwan」的成員幫忙分享出去，一起支持民主大聯盟的優質人選。

賴清德強調，「Team Taiwan，挺台灣！」我們有信心也有決心，和台灣人民一起攜手前進。「讓我們共同為台灣贏得勝利，成為民主世界的 MVP！」