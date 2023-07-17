六方科-KY IPO共競拍股數2,479仟股，公開申購股數為920仟股。本此參與競拍投標投標單筆數計1,452筆，合格標單共1,400筆，以美國標決定競拍得標價格，已於今日於證交所完成電腦開標，並全部順利拍賣。
開標結果最低得標價格103.88元，最高得標價格140元，得標加權平均價格：111.68元；另依相關辦法規定，六方科-KY競拍最低承銷價格為60元，此次辦理公開申購價格為66元，7月19～21日為公開申購期間；7月25日為公開抽籤日。
六方科-KY（4569）初次上市普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今（17）日競拍結果得標加權平均價格111.68元，將於近日展開公開承銷申購，每股66元，預計於7月31日上市掛牌。
六方科-KY IPO共競拍股數2,479仟股，公開申購股數為920仟股。本此參與競拍投標投標單筆數計1,452筆，合格標單共1,400筆，以美國標決定競拍得標價格，已於今日於證交所完成電腦開標，並全部順利拍賣。
開標結果最低得標價格103.88元，最高得標價格140元，得標加權平均價格：111.68元；另依相關辦法規定，六方科-KY競拍最低承銷價格為60元，此次辦理公開申購價格為66元，7月19～21日為公開申購期間；7月25日為公開抽籤日。
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