賴清德副總統今晚出席「安倍昭惠來台歡迎晚宴」，感念安倍晉三前首相與台灣的情誼。他認為，安倍不僅是日本國際政治家，對日本、印太和平穩定有貢獻，同時是一個非常溫暖的人。

總統府提供

副總統賴清德（後）17日晚出席「安倍昭惠來台歡迎晚宴」，與安倍夫人（前）相互擁抱致意。（鄧博仁攝)

賴清德致詞時表示，雖然安倍前首相驟然離世已經過了一年，他仍充滿感傷。一方面不捨這位國際級政治家英年早逝，一方面也掛念著安倍的母親與安倍昭惠夫人。去年他赴日弔唁時，看到安倍的母親十分悲痛，安倍昭惠夫人淚流滿面，都讓他感到相當不捨。

副總統賴清德（後）17日晚出席「安倍昭惠來台歡迎晚宴」，與安倍夫人（前）相互擁抱致意。（鄧博仁攝)

他說，今天見面，他仍然感傷，但能見到安倍昭惠，內心其實是高興的，特別是安倍昭惠強調，不會因為安倍離開就放棄，反而鼓勵更多年輕人繼續為台日雙邊關係奮鬥，讓他放心不少。他強調，他和台灣民眾，都衷心希望安倍昭惠能走過哀傷，一切安好。

賴清德表示，他今天特別要代表蔡總統與台灣人民，表達對安倍前首相的感情。在他心中，安倍不僅是日本國際政治家，對日本、印太和平穩定有貢獻，同時是一個非常溫暖的人。

他提到，他擔任台南市長時，2016年2月6日發生大地震，隔天安倍就貼心地派員到現場，了解受災民眾需求，要提供直接、有效的協助，令他感動不已。他擔任行政院長時，2018年花蓮發生地震，安倍也親手寫「台灣加油」來鼓勵台灣人民。

當台灣的鳳梨受到中國大陸抵制，影響農民生活時，安倍為推銷台灣鳳梨，不但自己購買，還拍成影片放在網路上為台灣推銷，令人非常感動，「他真的是一個非常溫暖的人」。

賴清德也指出，當台灣面臨COVID-19疫情時，安倍促成日本政府捐贈420萬劑疫苗，幫助台灣度過難關。他對台灣的關心和支持所做的事，遠比今天講到的更多。最後，他以深深一鞠躬，向安倍表達最由衷的感謝。

安倍昭惠提及，她相信日本和台灣一直是友好國家的關係，自己也願意秉持安倍的精神，為「台日友好」做出努力。

隨後，賴清德也與安倍昭惠、台灣安倍晉三之友會陳唐山會長共同舉杯致意，見證台日友好情誼。