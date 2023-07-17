許多人難免會一個人DIY自我解決生理需求。一位女子好奇表示，有些男生看起來會DIY，實際上也真的會DIY，但那些外表看起來溫文儒雅的男生是否也會DIY？有內行人分析，一個男生DIY既不麻煩他人、也不對他人造成不適，同時誠實以對、自己處理需求，「我想這樣的形象很符合溫文儒雅啊？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard以「真的每個男生都會打手槍嗎？」為題發文表示，她自己外表單純，實際上相當好色，據她觀察，許多有些看起來很色的男同學，實際上也承認他們會DIY，不過對於有些看起來溫文儒雅、形象是認真讀書的男同學，她相當好奇他們是否也會自己DIY，「真的好難想像喔」。

對此，許多人紛紛回應，「基本上只要是男生都會，我以前在班上算比較溫文儒雅的，也被同學問過，老實回答他們好像都覺得很不可思議，如果我把頻率講出來搞不好他們還會自卑勒」、「不用懷疑，天天打的也不是少數」、「一個男生打手槍看A片會很色嗎？我怎麼覺得跟吃飯喝水睡覺一樣是普通生理需求，兩個男生一起打手槍才叫色吧」。

另外有內行人指出，「選擇以一個不麻煩他人，不對他人造成不適、困擾的方式，默默處理自己的需求，並誠實以對自己的行為，我想這樣的形象很符合溫文儒雅啊？」、「我差不多就是你說的那種溫文儒雅認真讀書的男生，只能說，當然會打手槍，而且平常看A片都會有一些奇奇怪怪的癖好，真的很色」。