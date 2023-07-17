國民黨雖已提名新北市長侯友宜參選2024總統大選，但黨內整合不順，連帶民調、氣勢居下風。先前就盛傳，若侯的民調仍未見起色，723國民黨全國黨代表大會上，將有黨代表發動換侯，侯為此不但延後訪美行程，近日更找來國安會前祕書長金溥聰擔任競選辦公室執行長，就是要穩住723這關。對此，前立委郭正亮17日就表示，「侯友宜我覺得他是倒吃甘蔗，他會越來越順，7月23日倒侯絕對不會過，他現在講話也開始慢慢有自信了，接下來就是金溥聰應該要發揮最大的能量，就是要揭發弊案」，引發討論。

郭正亮17日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「侯友宜我覺得他是倒吃甘蔗，他會越來越順，7月23日倒侯絕對不會過，他現在講話也開始慢慢有自信了，接下來就是金溥聰應該要發揮最大的能量，就是要揭發弊案」，郭正亮直言，「因為這方面他有經驗，所以我是聽到有人說他可能會針對台南跟桃園，一個是針對賴清德，一個是針對鄭文燦，這裡面一定要去挖」。

郭正亮最後更認為，「這個對侯友宜非常關鍵，因為你要好好做事，一定要展現你有監督既有政府的能力，如果說桃園挖不出弊案，那包起來算了，所以張善政一定要大力推動，我覺得侯友宜一定要有這種東西，這樣才能突顯跟柯文哲的不同」。