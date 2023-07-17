擁有高達68萬訂閱的知名Youtuber「蒟蒻講幹話」，常以幽默口吻針砭社會現象，但這幾個月卻鮮少更新影片，令大批粉絲十分憂心，後來蒟蒻老婆「蒟嫂」透露近況說：「我先生其實只是死掉而已」，並表示「等他復活會拍影片說明」，戲謔口吻令網友認為不具可信度，但過了4天又稱「已火化」，對此，網友從過去影片和發文找尋蛛絲馬跡，發現4大疑點，推測死訊很可能為真。

「蒟蒻講幹話」1月曾上傳標題為「我為什麼會消失？」的影片，網友看完後，斷定他此時就在準備後事，第一個原因是當時蒟蒻親口說之後有一陣子不會更新影片，原因是「他已經死掉了」，家人無暇上架影片；第二個原因是蒟蒻在影片結尾，未如一平常習慣往常地說：「我們下次...見」，反倒冒出驚人之語：「我們不知道什麼時候見」；第三個原因則為蒟蒻在這之後的影片，皆未入鏡拍攝，只放了一隻卡比獸娃娃代替他。

另一方面，網友發現蒟蒻1個月前在Youtube做民調，題目為「假如真的有來世的話，你還會想要投胎到另一個國家，做該國的公民嗎？」，罕見提及死亡議題，對照近期的死訊被認為一切早已有跡可循，許多人驚呼：「真的不知道該說什麼了，蒟蒻早就知道會上天堂了嗎」、「一直以來都在暗示大家」、「原來這真的是預告。」

然而根據《三立新聞網》報導，蒟嫂16日再次強調蒟蒻本人會拍影片說明，對於蒟蒻究竟是否健在的疑問，蒟嫂則說：「目前一切安好，其他部分會在影片說明」，意味老公還在人世，與先前的說法大不相同，讓外界看得霧裡看花。