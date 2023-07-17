世界衛生組織（WHO）14日正式宣布，將常見的人工甜味劑「阿斯巴甜」（aspartame）歸類為可能致癌物。向來愛喝可樂的特斯拉創辦人馬斯克對這項警訊似乎相當不以為然，在推特發文回應稱，「如果阿斯巴甜有危險，我早就死了」！

阿斯巴甜是全球使用最廣泛的甜味劑之一，從可口可樂公司的健怡可樂（Diet Coke）到許多無糖口香糖都以它作為甜味來源，可是其安全性一直備受爭議。

在一名推特網友引用美國食品與藥物管理局（FDA）堅稱阿斯巴甜安全的說法發文之後，馬斯克隨即回應表示，如果阿斯巴甜真的致癌，曾多次表示愛喝健怡可樂的他根本活不到現在。

FDA says soda sweetener aspartame is safe, disagreeing with WHO finding on possible cancer link. — unusual_whales (@unusual_whales) July 14, 2023

馬斯克不諱言自己喜歡喝健怡可樂，2007年接受雜誌採訪時也坦承，自己曾經每天喝8罐健怡可樂，去年還曾發推文表示，並不在乎這種飲料是否會降低他的預期壽命，也難怪他去年收購推特之後，還曾揚言想買下可口可樂公司。

根據Statista統計，作為可口可樂旗下領先品牌之一的健怡可樂，2021年在美國的市佔率為8%。健怡可樂可能影響健康的疑慮，仍難擋其受歡迎的程度，除了馬斯克，美國前總統川普也是知名的健怡可樂愛好者。