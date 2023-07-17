英國傳奇女星珍柏金（Jane Birkin）昨(16)日驚傳在家中逝世的消息，享壽76歲。影視歌三棲的她，演過許多影壇經典及唱紅多首歌曲，而知名的愛馬仕柏金包更是以她為名，值得一提的是致力於公益多年的她，將所拿的到第一個柏金包，因台灣921地震而捐出義賣。

據了解，珍柏金1984年在飛機上巧遇愛馬仕的總裁杜馬（Jean-Louis Dumas），當時她剛誕下女兒，且在航班飛行過程中意外把竹籃包內的物品撒了一地，因此她和杜馬表示希望愛馬仕能設計一個方便攜帶嬰兒用品的一款大容量又時髦的包包，更當場拿起嘔吐袋隨手畫出了一個草稿，柏金包因此被生產出來。

事後，愛馬仕設計出「柏金包」並以珍柏金的名字命名後，每年都會支付給她一筆版稅，但熱衷於公益的珍柏金，會將這筆錢及用不到的柏金包，通通都捐給慈善機構。此外，值得一提的是2008年在日本錄製節目《SMAPxSMAP》時，展示了一個使用超過20年以上的柏金包，表示這是她擁有的第3、4個柏金包，並提及她人生擁有的第1個柏金包，已為了台灣921地震賑災而捐出義賣。

珍柏金提及她人生擁有的第1個柏金包。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

此外，據日媒《NHK》報導，日本2011年發生311大地震時，珍柏金得知此事後立刻搭上飛往日本的航班，並透過街頭表演以及與日本音樂家合作舉辦的慈善音樂會來籌措捐款。事隔幾年，她再度回到受創嚴重的日本宮城縣南三陸町，並成立「aMa project」計畫，旨在支持婦女們重建生活，銷售由臨時住房中的婦女製作的手工手鐲和其他物品。而婦女們感念她的付出，在她大女兒凱特巴莉(Kate Barry)離世時，曾摺出千隻紙鶴希望珍柏金能度過悲痛的時光。對此，珍柏金也表示：「這非常令人感動。當你失去自己的女兒時，你會想到所有也失去了自己女兒的人。」