第一財經報導，據計算，高永崗擔任正式出任中芯國際董事長的時間僅為16個月，對於高永崗的辭職原因，公告中並未給出具體解釋。這是中芯國際在兩年之內更換的第二任董事長。

新任董事長劉訓峰具有大陸國家「大基金」背景。中芯國際5月11日公告，國家集成電路產業投資基金股份有限公司（大基金）推薦的劉訓峰獲出任公司董事、執行董事、董事會副董事長及提名委員會成員，人事變動自2023年5月11日起生效。也就是說，從劉訓峰加入中芯國際董事會到快速獲得委任，僅過去幾個月的時間。