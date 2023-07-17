聞名中外浙江海寧錢塘潮7月17日傳出罕見的「三叉潮」現象，3個方向滾滾而來的潮水，在交匯時形成一個逐漸縮小的三角形，壯觀又震撼，有網友感歎「這是大自然的鬼斧神工」。

《快科技》報導說，壯觀的錢塘江大潮發生在浙江省錢塘江流域，由於月球和太陽的引力作用，加上杭州灣喇叭口的特殊地形，使海洋水面發生的週期性漲落的潮汐現象，是世界3大湧潮之一。

報導表示，世界上有湧潮的河流很多，如北美的科羅拉多河、法國的塞納河、英國的塞汶河等，但錢塘江湧潮的強度和壯觀現象，其它河流均無法與之媲美。這次錢塘江的三叉潮若從高處或空中俯瞰，景觀尤為特殊，三個方向滾滾而來的潮水，在交匯時形成一個逐漸縮小的三角形，有人形容猶如「三軍會師」，非常壯觀。

據稱，錢塘江出現最大潮湧時間在每年農曆8月，當發生潮汛時潮湧激起數幾米，驚濤駭浪的壯觀場面令人震撼。大詩人蘇東坡詠讚錢塘潮的千古名句「八月十八潮，壯觀天下無」，數千年來，錢塘江以其奇特獨特的奇觀，不知傾倒了多少遊人看客。

報導說，若論湧潮強度，亞馬遜河與錢塘江雖可一比，但錢塘江河口江道擺動頻繁，湧潮潮景變化萬千。在整體景觀上，錢塘江大潮可以說是獨佔鰲頭，無與倫比。