世界衛生組織 (WHO) 的癌症研究部門，在前幾天正式將非糖甜味劑「阿斯巴甜」(Aspartame,APM)，列為2B類致癌物，引發了不少恐慌，比如「無糖可樂還能不能喝」的問題。不過2B類致癌物僅是個不明確的分類，意思是「可能與致癌有關」，相比於紅肉、烤肉、燻肉被列為更明確的2A致癌物，阿斯巴甜是健康負擔較低。

新阿特拉斯(New Altas)報導，國際癌症研究機構 (IARC) 與世界衛生組織(WHO)、糧食及農業組織 (FAO) ，以及食品添加劑聯合專家委員會 (JECFA)剛剛發布新的致癌相關物質評估，將俗稱代糖的阿斯巴甜、蘆薈提取物、亞洲泡菜都列到2B類致癌物。

特別的是，在新聞呈現上，只有阿斯巴甜被針對報導，蘆薈提取物與亞洲泡菜則被媒體呼略，顯然人們看待天然物質、傳統食物的眼光會比較寛鬆，而化學製劑就容易擔心健康負擔。

我們要先知道致癌物的分類，它大略分成「一類：確定致癌」、「二類：可能致癌」、「三類：無法證明致癌」、「四類：可能不會致癌」。可見，一類與二類被列為較明確的致癌物，比如風險最高第一類，包括煙草、紫外線、和加工肉類、培根和熱狗。

但是二類又被細分能2A與2B，其中2A類是「可能對人類致癌(較確定)」，比如高溫煎炸的紅肉，包括牛肉和羊肉都是。

2B類是「可能對人類致癌(證據不充分)」，其中包括咖啡、泡菜、手機輻射、鎳金屬、柴油氣味、汽油氣味等。

也就是說，2B致癌物地位比較模糊，統計上似乎有正相關，但原理與因果都不夠明確。

事實上，在7月12日的發布會上，世界衛生組織營養與食品安全司司長布蘭卡 (Francesco Branca)就有不同意見，他說：「實驗或人體數據上，沒有令人信服的證據表明，在一定的限額內，攝入阿斯巴甜後會產生不良影響」

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阿斯巴甜被列入2B致癌物，是對 1,300 多篇研究論文進行分析後得出的結論，即「有限的證據表明該物質對人類具有致癌性」，前提是每日攝入量不超過每公斤40公克。

也就是說，要超過標準並不容易，以1位68 公斤的成年男性來說，需要每天喝上超過 9罐無糖汽水才可能接近超標值。

然而，阿斯巴甜可能與其他健康問題有關，包括破壞腸道微生物群、血糖調節和潛在的體重增加。雖然它很甜又沒熱量，但是它會刺激人們對糖的渴望，可能引起更多的食欲，造成體重累積與健康負擔。

科學界的結論是，沒必要把健怡可樂倒入水槽，正常不要過量，是明顯安全的。