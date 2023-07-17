民進黨全代會暨2024總統立委參選人造勢大會，由該黨總統參選人賴清德領軍展現勝選氣勢，賴清德今晚也公布各縣市立委參選人宣傳圖卡；賴清德競辦發言人郭雅慧說，宣傳圖卡使用「AI 科技」，融合全台灣各縣市的地方特色。

賴清德競選辦公室表示，延續昨天率領跨世代、跨黨派、跨領域強棒參選人的氣勢，今晚賴清德的文宣社群團隊特別使用「AI 科技」，融合全台灣各縣市的地方特色，發布這次民主大聯盟立委候選人的宣傳圖。

賴清德競辦發言人郭雅慧說明，如桃園關鍵特色為代表國家門面的桃園機場；新竹縣市與苗栗則是以客家文化、台灣花布與地形特色為重點；高雄則以音樂祭、港都特色、西子灣夕陽為輸入指令的關鍵。

郭雅慧說，繼昨日全代會開幕以棒球為意象的設計巧思，舞台設計首次運用雷射光，呈現多元視覺效果，今天推出使用「AI科技」設計的宣傳圖卡，也是另一種創新作法；這也代表民進黨持續追求進步，期望和台灣人民一起攜手團結，打造獨一無二的台灣隊，讓台灣成為世界的台灣。