美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地作為擴建用地，引發議論。前立委郭正亮曾提到，先前美駐香港領事館編制的1000人，在國安法通過後都被打散，當然會塞來台灣，這裡面一大堆人都是CIA的。郭正亮17日在《新聞大白話》節目強調，這案子不是外交部能決定的，是更高級別的國安會，且台北市長從柯文哲到蔣萬安都同意了。但當年清朝租香港給英國就是99年，如今AIT花3億要租99年，當然引人聯想。

「內湖那天座談會，高嘉瑜、游淑慧也在現場。」郭正亮提到，因為他的條件就是，把內湖國中金湖校區用地轉給AIT，那2.6公頃以後周邊的里民就無法使用，因為它一定是管制區。租約是99年，3億，AIT一次付清，一年300萬租2.6公頃的校用地。那人家當然會問，AIT要幹嘛？

郭正亮表示，AIT現在的用地就已經6.3公頃了，加起來就將近9公頃，全世界第二大！僅次於美國的伊拉克大使館。現在的AIT就已經比美國駐北京的使館4公頃還要大。600人用6.3公頃還不夠用？還要租2.6公頃，一年付300萬台幣，這個案子的真實狀況就是這樣。

「外交部我當然知道，吳釗燮就一天到晚拍美國馬屁的嘛，外交部的發言我連理都懶得理！」郭正亮強調，這個案子絕對不是外交部能決定的，「是國安會啦，更高的級別啦！而且我講白了，連台北市政府都同意了！」從柯文哲到蔣萬安都同意，所以這個案子也不是哪個顏色的問題。

「是台灣所有的政黨，都對美國畢恭畢敬嘛！」郭正亮指出，因為現在已經進入了里民座談的程序，就表示台北市政府已經同意了這個用地變更。里民也是很卑微，就說你們只要一來了，都不跟我們互動，又有一塊地要變成管制區，以後都進不去？所以人家只是代表當地發表一下意見，然後說每次要辦簽證，你們都不搭個棚子，日曬雨淋，台灣那麼多人在辦美國簽證，你有想到我們台灣的老百姓嗎？「AIT傲慢的很啦！」

郭正亮直言，他哪管你？要去美國就是阿彌陀佛，就是這樣。這只是里長在那邊反映意見，因為他做里長，當然就希望周邊的土地有更多的綠地公園。不然吳釗燮敢去跟AIT建議嗎？不要在那邊又扯誰是同路人。當年清朝租香港給英國就是99年，「人家就是這樣理解的嘛！」所以不要扯太遠，就問他有什麼必要要租那麼大，是香港那1000人都要過來嗎？