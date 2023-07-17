許多人對於居家深入牆壁縫隙的陳年黴斑都相當苦惱，不知道怎麼樣才能清除。一位男子分享，美式賣場好市多販售的A牌清潔劑相當好用，讓他大讚「陳年黴菌全部都被卸下來！」，貼文曝光後引發熱議，有內行人更指出，其實不只牆壁黴斑，該款清潔劑還可用在發黴的包包和皮件、存在汗斑或黴斑的白T和白襯衫等，不但有用還不會染色，甚至可以拿來殺蟑螂。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，除黴菌的噴劑通常都無法深入清潔去除黴根，就像是安慰劑一樣，不過最近買到的A牌清潔劑卻讓他完全改觀，浴室的陳年黴根只要噴灑清潔劑，稍待20分鐘再輕輕刷洗，就能除掉黑黑髒髒的黴菌。

對此，許多人紛紛回應，「其實你噴漂白水會有一樣的效果」、「漂白水不是又好用又便宜嗎～」、「其實去黴用漂白水最方便噴，一噴都不用刷就乾淨了，只是味道很臭喔」、「漂白水濕敷就可除黴」，不過也有人提醒，漂白水必須搭配衛生紙、化妝棉物品沾黏在陳年黴菌上，A牌清潔劑只要噴了就有效果，因此效果有差。

不少內行人分享A牌清潔劑的其他功用，「用在有黴斑的皮件、包包上很有用，不會染色，白襯衫、白T有黴斑洗不掉的汗斑也很有用」、「這噴蟑螂超～級～好～用！又能除菌又不用怕蟑螂亂跑，以驚人的『凄速』死亡」；另外也有人指出，A牌清潔劑的缺點就是噴頭，「噴頭真的很雷～又不能換噴瓶…不然是不錯」、「噴頭換新的再考慮買！」、「買過，噴頭不好噴」。