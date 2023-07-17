「GO 嚮」月餅禮盒融合台北W飯店標誌性「鎖鏈」意象設計，象徵飯店與城市的連結。 (台北W飯店提供)

中秋限定「GO 嚮」月餅禮盒隨盒附贈便攜式旅行包以及帆布提袋，旅行包有潮流黯黑與奢華赭紅兩款色系供選擇。(台北W飯店提供)

「GO 嚮」月餅禮盒以獨家設計的質感帆布袋取代傳統紙袋，傳遞環保意識與專屬W的時尚風格。(台北W飯店提供)

搶攻中秋送禮市場，今年中秋月餅大戰提早開打。台北W飯店推出「GO嚮」月餅禮盒，最大的亮點除了月餅外，隨盒附贈的便攜式旅行包以及帆布提袋，兼顧環保與實用，更融入大眾嚮往旅行的企盼。「GO嚮」月餅禮盒單盒售價1280元，即日起開放線上訂購；8月10日起在飯店10樓「月餅小舖」現場販售；9月10日前單筆預訂5盒以上並付款即享85折早鳥優惠。

台北W飯店結合精緻美味與實用旅行配件打造質感月餅禮盒，內含6入「香滑奶皇月餅」，由「紫艷」中餐廳主廚精選在地食材研發而成，「紫艷」中餐廳向來以充滿創意的新粵式料理聞名，今年中秋限定的「香滑奶皇月餅」即由營運主廚王國政與中式點心主廚張慶堂聯手創作。此款月餅的香氣來自屏東四重溪農場天然放牧生產的紅土鹹鴨蛋黃，再添加法國頂級熟成發酵奶油帶出滑順口感，甜鹹風味完美平衡；並由奇華餅家代工悉心烘焙製成。

今年中秋「GO嚮」月餅禮盒整體視覺設計以品牌代表色系與飯店的標誌性裝置藝術「鎖鏈」為主元素，隨盒附贈便攜式旅行包以及帆布提袋。位於W飯店正門口的吸睛巨型鎖鏈裝置，象徵飯店與城市的連結，業者特別將其意象幻化為主視覺元素，消費者吃完月餅，可攜帶隨盒附贈的兩款商品到不同目的地旅行，盛裝難忘回憶。旅行包有潮流黯黑與奢華赭紅兩款限量色系供選擇，除了可當作小物收納盒外，也附上可調節式肩揹帶，造型百搭，隨心所欲。禮盒提袋則特選帆布材質取代傳統紙袋，品嚐完月餅後可留做日常外出必備的托特包，圖樣融入台北知名景點，兼具環保意識與專屬W的時尚風格。

「GO嚮」月餅禮盒早鳥活動即日起開跑，9月10日（含）前預訂且付清款項，5至250盒享有85折優惠，251盒以上的大量訂購另享限定折扣；取貨時間為8月19日至9月28日早上11點至晚上8點，於飯店10樓「月餅小舖」提領。