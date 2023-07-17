德國《T-online》新聞網站周日報導，日前在維爾紐斯舉行的北約峰會上，出現了出人意料的發展：中俄之間正在逐漸拉開距離。中國進一步明確了對俄國的立場，除警告不要使用核武器之外，也不希望烏克蘭戰爭持續下去，因為戰爭干擾了全球貿易與經濟活動。

《法國國際廣播》（RFI）引述柏林的消息稱，在北約峰會上，德方得到更清晰的印象，即如果俄羅斯真地動用核武器，哪怕只是為了向烏克蘭展示自己的威力，中方都會立即中斷對俄羅斯的扶持。

另外，德方還得到了有關中國對烏克蘭戰爭的進一步印象：戰爭持續這麼長，給中國帶來不利。俄國打仗散漫無章，沒有策略，中國都看在眼裡。漫長的戰爭干擾了世界貿易，也干擾了中國和歐盟及其他地區的貿易。中國在新冠疫情過後，自己本來就有很多問題需要解決，中國現在不希望烏克蘭戰爭持續下去的願望比以前更強烈。

因此，《T-online》主編哈姆斯（Florian Harms） 在一個訪談節目里透露了他在參加峰會期間得到的消息，結論是：中國在和俄國拉開距離，並逐漸靠近北約。

德國《世界報》則發現，中國人正在充分利用烏克蘭戰爭和制裁的局勢在俄羅斯建立自己的經濟版圖，特別是在汽車市場，他們以驚人的速度取代了西方產品。

報導說，自對烏克蘭的侵略戰爭開始以來，俄羅斯對外貿易開始發生變化。現在，這種轉變正在加速。起初，俄羅斯人不願意用中國產品取代因戰爭和制裁而損失的西方產品，因為他們對中國一直持懷疑態度。但現在--由於缺乏替代品--幾乎沒有什麼能阻擋「中國製造」充斥俄羅斯市場。中國企業紛紛設法搶佔西方制裁帶來的空缺，俄中貿易正在蓬勃發展，而「中國製造」進攻俄羅斯的現象則揭示了西方制裁的錯誤。