金管會推動加強本國銀行辦理中小企業及獎勵辦理六大核心戰略產業放款方案，中國信託商業銀行積極響應政府政策，以金融影響力支持六大核心戰略產業布局成效卓著，並力挺中小企業創新發展，獲金管會頒發「辦理六大核心戰略產業放款」優等銀行、資安卓越產業特別獎及「辦理中小企業放款」甲等銀行、均衡區域發展特別獎、電子商務產業融資特別獎等5項大獎，得獎數為民營銀行之冠。

中國信託銀行表示，臺灣以資通訊與半導體產業聞名，為支持產業於後疫情時代掌握全球供應鏈重組及ESG（Environmental Social Governance）永續轉型的先機，放款策略著重電腦製造業、電子零組件與積體電路製造業，亦發展綠色授信產品，挹注電力供應產業資金，去年放款餘額逾新臺幣2800億元，整體表現稱霸民營銀行，勇奪「辦理六大核心戰略產業放款」優等銀行。

值得一提的是，中信銀行觀察到後疫情時代數位化服務及資訊安全之重要性，除了致力金融本業數位轉型，亦大力支持數位產業領域企業融資，以提升資訊安全防護力及數位科技競爭力，拿下「辦理六大核心戰略產業放款」之資安卓越產業特別獎及「辦理中小企業放款」之電子商務產業融資特別獎。

此外，為善盡企業社會責任與落實普惠金融，中信銀行擴大中小企業融資服務，今年獲經濟部頒發中小企業信用保證融資業務績優金融機構之「批保卓越獎」及「協助區域發展獎」；透過完整的海外布局，協助臺灣企業走向國際，亦拿下海外信用保證基金「總送保融資金額優等獎」、「COVID-19專案送保優等獎」及「印尼子行分行優等獎」。金管會亦肯定中信銀行長期耕耘全臺及花東地區之中小企業，特別頒發「辦理中小企業放款」甲等銀行及均衡區域發展特別獎。

中信銀行目前已承接經濟部主辦、總額度達新臺幣8000億元「疫後振興專案貸款」及「低碳智慧納管貸款」兩大專案，導入數位化技術及效率化管理，簡化申請及作業流程，振興中小企業營運，亦將持續配合六大核心戰略產業策略，攜手關鍵企業永續發展。