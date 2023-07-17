7月17日，俄羅斯空天軍的1架Su-25攻擊機在俄羅斯南部軍區官員表示，7月17日，一架Su-25軍用飛機亞速海附近訓練飛行時，可能遭遇機械故障而墜毀，飛行員在離海面一百多公尺的高度跳傘，隨即戰機也落入海中。

自由歐洲電台(RFERL)報導，這架戰機是在耶伊斯克市(Yeisk)附近進行訓練飛行時，之後墜入克拉斯諾達爾邊疆區(Krasnodar Krai)西南部的亞速海。報導補充說，墜落可能是由於引擎故障。

戰機墜海的過程被海灘的遊客所拍攝到，可見到戰機愈飛愈低，然後飛行員放棄飛機跳傘，飛行員隨後落海；而戰機也栽入海中，濺起大量的水花。

Mash與112的電報網報導稱，飛行員雖然成功彈射，但是他已經昏迷，送往當地醫院後數小時後死亡，顯然是溺水。

"It's going down! Wow! Mom, I filmed it!" - a Russian guy films the Su-25 aircraft that fell in Yeysk today. pic.twitter.com/XlWZx01OhY — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 17, 2023

不過，目前官方聲明還沒證實飛行員死亡。

Su-25(北約名「蛙足」，Frogfoot )攻擊機，是蘇聯在1970年後期量產的次音速攻擊機，固定武裝是1具GSh-6-30型30公釐6管式機砲，機翼很寛，有12個掛架，可安裝大量的對地武器，包括炸彈、火箭彈與對地打擊飛彈等等。它的產量很大，是華沙公約國家的主要攻擊機，數量達到1300架以上。

在俄烏戰爭期間，俄羅斯與烏克蘭空軍都有相當數量Su-25，是主力的對地打擊機，戰鬥損失也相當多。