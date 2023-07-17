《屍發現場》鎖定好萊塢巨星喬治克隆尼的度假豪宅地點「科莫湖」拍攝。（海鵬提供）

在義大利提到驚悚片，人人首屈一指的就是「驚悚大師」多納托卡瑞西，大學攻讀犯罪學的卡瑞西，至今共撰寫12本小說，部部驚悚燒腦，曾被翻譯成30多國語言，除連奪文學大獎，全球銷量更大破300萬冊，有「義大利驚悚大師」美譽。

電影《屍發現場》就是卡瑞西三度將自己小說搬上大銀幕，這次更鎖定好萊塢巨星喬治克隆尼的度假豪宅地點「科莫湖」拍攝，將之變成連環殺人事件的「屍發現場」，獲義大利影媒驚呼讚賞。

這部劇情曲折離奇、風景引人入勝的電影《屍發現場》，故事發生在義大利北部的「科莫湖」，該湖位於瑞士交界處，美麗程度被形容「拍攝每張照片都能成為明信片」，不僅是渡假的好去處，也是許多名人休憩、甚至置產的絕佳地點。

好萊塢巨星喬治克隆尼就在此地購買了歷史悠久的「Villa L’Oleandra」莊園別墅，每到夏天就來這裡度假。電影《星際大戰》、《007首部曲：皇家夜總會》、影集《繼承之戰》更是在此取景。有趣的是，卡瑞西在《屍發現場》中，卻徹底顛覆這片美麗的湖光山色，他鎖定「水」為元素，以「科莫湖」為電影主角，在三個角色襯托下，發生這起駭人聽聞的事件。

為讓故事、角色更加真實，卡瑞西在拍攝《屍發現場》時，從頭到尾都拒絕讓三名主演曝光，甚至片中角色也僅以外號稱之、連名字都沒有，另類宣傳反而颳起神秘旋風，被網友讚爆「太酷了！」